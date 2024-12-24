نبأ سار لجماهير المصري البورسعيدي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

زف اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد لـ ستاد المحور بشرى سارة لجماهير النادي المصري البورسعيدي في عيد بورسعيد القومي اليوم ٢٣ ديسمبر.

نبأ سار لجماهير المصري

وتابع  اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور:" الرسومات الإنشائية لمشروع الاستثماري الذي تقدم به كامل ابو علي رئيس النادي المصري تم الموافقه عليها ليكون مشروع الحلم".

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وأضاف:" تم تخصيص قطعة الأرض الذي سيقام عليها المشروع من فندق ومول باسم النادي المصري وسيخصص الدخل المالي للنادي المصري".

وأكمل: "وافق كامل ابو علي ببناء المشروع من ماله الخاص والمشروع امام د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وسيتم تسليم المشروع للنادي المصري يوم 1/7/2025".

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