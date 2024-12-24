مصرع ربة منزل وإصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الشرقى بمركز اخميم بسوهاج

شهد الطريق الصحراوى الشرقى بمركز اخميم، حادث سيارة نقل دوبيل كابينه، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما أدى لانحراف السيارة وانقلابها بجانب الطريق، نتج عنه وفاة زوجة قائد السيارة.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أخميم يفيد بورود بلاغ من الأهالى بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل، بالطريق الصحراوي الشرقى بدائره المركز، أثناء سير السيارة نقل د دوبل كابينه قيادة المدعو "يونس.ا. م" 51 سنه سائق ومقيم الدقهلية إختلت عجلة القياده بيده مما أدي إلي إنحرافه وإنقلابه علي جانب الطريق، نجم عن الحادث وفاة زوجة قائد السيارة المدعوة "نوران.م. ح " 40 سنه ربة منزل ومقيمه بذات العنوان، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي قنا الجامعي.

إصابة كل من: -

قائد السيارة "يونس " 51 سنه سائق، نجليه الطفلة "نورهان" 9 سنوات تلميذه، الطفل " محمد" 7سنوات تلميذ، ومقيمان بذات الناحية، كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم وتم نقلهم لمستشفي قنا الجامعي.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.