نجم الزمالك عن فيديو كهربا: "قديم والأهلي سيحقق معه"

دافع الإعلامي خالد الغندور، عن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، في واقعة الفيديو المنتشر له عبر "السوشيال ميديا" خلال الساعات القليلة الماضية.

خالد الغندور يدافع عن كهربا في واقعة الفيديو المنشر

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" حسب معلوماتي الفيديو قديم، ومحمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي سيستدعي كهربا للتحقق من الفيديو".

وأضاف: "هناك حملة ممنهجه على محمود كهربا منذ اهدار ركلة الترجيح في مباراة باتشوكا في كأس التحدي وعدم صعود الفريق لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس الإنتركونتيننتال".

واختتم:" اتمنى أن يعود محمود كهربا لمستواه الفترة المقبلة ويركز في الملعب مع النادي الأهلي".

