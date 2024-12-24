مصرع طالب فى حادث دراجة بخارية بالطريق الزراعى الشرقى بسوهاج

شهد الطريق الزراعى الشرقى بمركز اخميم بمحافظة سوهاج، حادث تصطادم سياره ميكروباص ودراجة بخارية، مما أدى لوفاة قائد الدراجة البخارية، ونقل الجثه لمستشفى سوهاج الجامعى الجديدة.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، يفيد بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة أخميم، بوقوع حادث تصطادم سياره ميكروباص بدراجة بخارية، نتج عنه مصرع قائد الدراجة البخارية.





طرفـي الحادث



السيارة ميكروباص قيادة المدعو "عبده. م. ع " 32 سنه سائق ومقيم مركز دار السلام، الدراجة البخارية " قيادة المدعو " عبد الرحمن.ا.س" 18 سنه طالب ومقيم دائرة المركز وقع الحادث نتيجة إصطدام المركبتين بالمواجهة، نجم عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وتم نقل الجثة لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة.

أفاد قائد السيارة بمضمون ما سبق، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.