مصرع طالب فى حادث دراجة بخارية بالطريق الزراعى الشرقى بسوهاج

محافظات
أرشيفية
أرشيفية

شهد الطريق الزراعى الشرقى بمركز اخميم بمحافظة سوهاج، حادث تصطادم سياره ميكروباص ودراجة بخارية، مما أدى لوفاة قائد الدراجة البخارية، ونقل الجثه لمستشفى سوهاج الجامعى الجديدة.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، يفيد بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة أخميم، بوقوع حادث تصطادم سياره ميكروباص بدراجة بخارية، نتج عنه مصرع قائد الدراجة البخارية.

 

طرفـي الحادث   
 

السيارة ميكروباص قيادة المدعو "عبده. م. ع " 32 سنه سائق ومقيم مركز دار السلام، الدراجة البخارية " قيادة المدعو " عبد الرحمن.ا.س" 18 سنه طالب ومقيم دائرة المركز وقع الحادث نتيجة إصطدام المركبتين بالمواجهة، نجم عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وتم نقل الجثة لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة.

أفاد قائد السيارة بمضمون ما سبق، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

سوهاج محافظة سوهاج مستشفى سوهاج الجامعى الجديدة حوادث حادث سياره دراجة بخارية مركزاخميم مديرية أمن سوهاج

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يجري جولة ميدانية مفاجئة بميدان العارف والمستشفى العام

انتشال جثه لشخص مجهول الهويه بترعه بمركز سوهاج

مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب خلافات الجيرة شمال سوهاج

أصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة أجرة بطريق دار السلام بسوهاج

صحة سوهاج: تكثيف أعمال تقديم خدمات مبادرة "الأنيميا والتقزم" لطلاب المدارس

رئيس شركة مياه الشرب بسوهاج يتفقد محطات الصرف الصحى بأخميم

وكيل تعليم سوهاج: يعقد اجتماعًا لمتابعة الإستعدادت لامتحانات نصف العام

محافظ سوهاج: جولة ميدانية مفاجئه بمدينه وقروى سوهاج
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 24- 12- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

نجم الزمالك يحذر إمام عاشور

مصرع ربة منزل وإصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الشرقى بمركز اخميم بسوهاج

نجم الزمالك عن فيديو كهربا: "قديم والأهلي سيحقق معه"

مصرع طالب فى حادث دراجة بخارية بالطريق الزراعى الشرقى بسوهاج

الكاف يصدر القرار النهائي بشأن نقل مباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي بالكونفدرالية

ليفربول يسحق توتنهام بسداسية في ليلة تألق صلاح بالدوري الإنجليزي