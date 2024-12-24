مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 24- 12- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يترقب محبو وعشاق الكرة المحلية والعربية مواعيد مباريات البطولات العربية تحديدا مباريات كأس الخليج العربي بالإضافة إلى بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.

تنقل مباريات الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت المصرية بينما تنقل بطولة كأس الخليج العربي خليجي 26 على عدد من القنوات العربية، أبرزها قنوات الكأس القطرية والكويت الرياضية والرياضية العراقية والبحرين الرياضية وعمان الرياضية وأبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية.

 أهم مباريات اليوم في جميع البطولات

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ملخص أخبار الرياضة اليوم.. حقيقة انتقال بونجاح إلى الأهلي ونقل مباراة الزمالك وبلاك بولز وتلميح جديد من صلاح حول مستقبله

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خالد الغندور: الخطيب يرفض تصرف محمد رمضان واللاعبين بسبب جماهير الأهلي

الدوري المصري
- زد إف سي وانبي الساعة 5 مساء بتوقيت مصر
- طلائع الجيش والزمالك الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

مباريات كأس خليجي 26
- عمان وقطر الساعة 4 ونصف مساء بتوقيت مصر
- الكويت والإمارات الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر
 

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