نجم الزمالك يحذر إمام عاشور

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

وجه الإعلامي خالد الغندور، نصيحة لـ إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بعد احتفاله بهدفه في مرمى شباب بلوزداد في مباراة الأمس، وخلع قميص الأهلي ورميه أرضًا.

خالد الغندور يوجه نصيحة لـ إمام عاشور: حافظ على النعمة التي تعيش فيها

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" كما نصحت كهربا، نصيحتي لـ إمام عاشور انت في نعمة كبيرة ويجب عليك أن تستغلها أفضل استغلال خلال الفترة المقبلة".

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وتابع:" ركز في الملعب، كان هناك لاعيبن كبار كانوا في نعمة الأهلي وزالت، ورحل من الاهلي نجوم كبيرة مثل عبدالله السعيد ورمضان صبحي وغيرهم من النجوم".

واختتم:" انت لاعب تمتلك مقومات كبيرة ومميز فنيًا وعليك استغلال ذلك وتقدير النعمة التي تعيش فيها، النادي الأهلي نعمة كبيرة يتمنى الكثيريين أن يكونوا داخله".
 

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