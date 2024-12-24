مواعيد مباريات كأس الخليج العربي 26 اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الآسيوية لمتابعة مواعيد مباريات كأس خليجي 26 والتي يتنافس فيها الكثير من المنتخبات العربية داخل القارة الآسيوية. 

يتم نقل بطولة كأس الخليج العربي خليجي 26 على عدد من القنوات العربية، أبرزها قنوات الكأس القطرية وSSC السعودية والكويت الرياضية والرياضية العراقية والبحرين الرياضية وعمان الرياضية وأبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية. 

تقام النسخة السادسة والعشرين من البطولة في الكويت وسط ترقب كبير من عشاق كرة القدم، حيث أصبحت بطولة كأس الخليج منصة للتنافس الشريف وتعزيز الروابط بين شعوب الخليج منذ انطلاقتها الأولى في عام 1970.

انطلقت بطولة كأس الخليج 26 في 21 ديسمبر 2024 ومن المقرر أن تنتهي في 3 يناير 2025.
تشارك 8 منتخبات خليجية في بطولة كأس الخليج يتم تقسيمها على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى: الكويت وعمان وقطر والإمارات بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات: السعودية والعراق واليمن والبحرين.

txt

نجم الزمالك يحذر إمام عاشور

txt

مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 24- 12- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

يتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي على أن يلعب المتصدر في المجموعة الأولى أمام وصيف المجموعة الثانية والمتصدر في المجموعة الثانية أمام وصيف المجموعة الأولى ثم يتأهل منتخبان فقط إلى المباراة النهائية المقرر يوم 3 يناير 2025 من أجل تحديد هوية البطل.

ويستعرض الفجر الرياضي مباريات كأس خليجي 26:
- عمان وقطر الساعة 4 ونصف مساء بتوقيت مصر 
- الإمارات والكويت الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر

أبو ظبي الرياضية SSC أبو ظبي الرياضي الخليج العربي السعودية والعراق السعودية القنوات الناقلة الكأس القطرية بطولة كأس الخليج بطولة كأس الخليج العربي قطر والامارات عمان وقطر عمان كأس الخليج العربي كأس الخليج مباريات اليوم الثلاثاء مباريات اليوم

مواد متعلقة

الكاف يصدر القرار النهائي بشأن نقل مباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي بالكونفدرالية

ملخص أخبار الرياضة اليوم.. حقيقة انتقال بونجاح إلى الأهلي ونقل مباراة الزمالك وبلاك بولز وتلميح جديد من صلاح حول مستقبله
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

نجم الزمالك يحذر إمام عاشور

مصرع ربة منزل وإصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الشرقى بمركز اخميم بسوهاج

مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 24- 12- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

نجم الزمالك عن فيديو كهربا: "قديم والأهلي سيحقق معه"

مصرع طالب فى حادث دراجة بخارية بالطريق الزراعى الشرقى بسوهاج

الكاف يصدر القرار النهائي بشأن نقل مباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي بالكونفدرالية

ليفربول يسحق توتنهام بسداسية في ليلة تألق صلاح بالدوري الإنجليزي