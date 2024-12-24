مواعيد مباريات كأس الخليج العربي 26 اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الآسيوية لمتابعة مواعيد مباريات كأس خليجي 26 والتي يتنافس فيها الكثير من المنتخبات العربية داخل القارة الآسيوية.

يتم نقل بطولة كأس الخليج العربي خليجي 26 على عدد من القنوات العربية، أبرزها قنوات الكأس القطرية وSSC السعودية والكويت الرياضية والرياضية العراقية والبحرين الرياضية وعمان الرياضية وأبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية.

تقام النسخة السادسة والعشرين من البطولة في الكويت وسط ترقب كبير من عشاق كرة القدم، حيث أصبحت بطولة كأس الخليج منصة للتنافس الشريف وتعزيز الروابط بين شعوب الخليج منذ انطلاقتها الأولى في عام 1970.

انطلقت بطولة كأس الخليج 26 في 21 ديسمبر 2024 ومن المقرر أن تنتهي في 3 يناير 2025.

تشارك 8 منتخبات خليجية في بطولة كأس الخليج يتم تقسيمها على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى: الكويت وعمان وقطر والإمارات بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات: السعودية والعراق واليمن والبحرين.

يتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي على أن يلعب المتصدر في المجموعة الأولى أمام وصيف المجموعة الثانية والمتصدر في المجموعة الثانية أمام وصيف المجموعة الأولى ثم يتأهل منتخبان فقط إلى المباراة النهائية المقرر يوم 3 يناير 2025 من أجل تحديد هوية البطل.