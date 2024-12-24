لاعب الزمالك السابق ينتقد تصرف لاعبي الأهلي مع الجمهور

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قال أحمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق إن جمهور الأهلي لا يقبل بغير المكسب مؤكدًا إنه يتحفظ على عدم تحية اللاعبين لهم في مباراة شباب بلوزداد.

أحمد عبدالحليم: جمهور الأهلي لا يقبل غير المكسب وأتحفظ على عدم تحية اللاعبين لهم

أضاف عبد الحليم خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "الأهلي عاد لمستواه المعروف وشباب بلوزداد انهار في الشوط الثاني".

تابع:" الجمهور هو رقم واحد ومن حقه الغضب عقب الخسارة وهو عصب كرة القدم وهي التي تصنع نجومية أي لاعب".

txt

مواعيد مباريات كأس الخليج العربي 26 اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

txt

ملخص أخبار الرياضة اليوم.. حقيقة انتقال بونجاح إلى الأهلي ونقل مباراة الزمالك وبلاك بولز وتلميح جديد من صلاح حول مستقبله

وأكمل: "أتحفظ على رفض لاعبي الأهلي تحية الجماهير عقب سداسية بلوزد وجماهير الزمالك داعمة للاعبين دائما حتى في الإخفاقات".

واختتم أحمد عبدالحليم: "جمهور الأهلي لا يقبل سوى المكسب عكس جماهير الزمالك".

أحمد عبد الحليم أحمد عبدالحليم اخبار الرياضة اليوم الأهلي الزمالك جمهور الأهلي مباراة شباب بلوزداد

مواد متعلقة

نجم الزمالك يحذر إمام عاشور

خالد الغندور: الخطيب يرفض تصرف محمد رمضان واللاعبين بسبب جماهير الأهلي

الأكثر قراءة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

إيرادات هائلة يحققها فيلم "الحريفة 2"

موعد مباراة قطر وعمان في كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة 

دعاء النجاح والتوفيق في الامتحان 2025.. "اللهم يسر لي أمري"

دعاء الامتحان الصعب 2025.. احرص على هذا الدعاء دين وحياة

بشرى لـ "الفجر الفني": "أفضل إنتاج الأفلام القصيرة وليس إخراجها وهركز على سينما العائلة والأفلام النسائية" (حوار)

لاعب الزمالك السابق ينتقد تصرف لاعبي الأهلي مع الجمهور

للتوفيق في الامتحانات 2025.. احرص على هذا الدعاء دين وحياة