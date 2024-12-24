لاعب الزمالك السابق ينتقد تصرف لاعبي الأهلي مع الجمهور
قال أحمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق إن جمهور الأهلي لا يقبل بغير المكسب مؤكدًا إنه يتحفظ على عدم تحية اللاعبين لهم في مباراة شباب بلوزداد.
أحمد عبدالحليم: جمهور الأهلي لا يقبل غير المكسب وأتحفظ على عدم تحية اللاعبين لهم
أضاف عبد الحليم خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "الأهلي عاد لمستواه المعروف وشباب بلوزداد انهار في الشوط الثاني".
تابع:" الجمهور هو رقم واحد ومن حقه الغضب عقب الخسارة وهو عصب كرة القدم وهي التي تصنع نجومية أي لاعب".
وأكمل: "أتحفظ على رفض لاعبي الأهلي تحية الجماهير عقب سداسية بلوزد وجماهير الزمالك داعمة للاعبين دائما حتى في الإخفاقات".
واختتم أحمد عبدالحليم: "جمهور الأهلي لا يقبل سوى المكسب عكس جماهير الزمالك".