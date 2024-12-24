"شقيقات السينما يدعمن بليك ليفلي في معركتها القضائية ضد جاستن بالدوني"

الفجر الفني
بليك ليفلي برفقة
بليك ليفلي برفقة زملائها

 

في خطوة تضامنية لافتة، خرجت زميلات النجمة العالمية بليك ليفلي في فيلم The Sisterhood of the Traveling Pants عن صمتهن للدفاع عنها، بعدما رفعت دعوى قضائية ضد المخرج والممثل جاستن بالدوني، تتهمه فيها بالتحرش الجنسي.

أمريكا فيريرا، أمبر تامبلين، وأليكسيس بليدل، اللواتي شاركن بليك بطولة الفيلم الشهير وأجزائه، أصدرن بيانًا مشتركًا عبر إنستجرام أعربن فيه عن دعمن المطلق لصديقتهن. وجاء في البيان: "نقف إلى جانب بليك في مواجهة الحملة المزعومة لتشويه سمعتها. خلال تصوير فيلم It Ends With Us، رأينا شجاعتها وهي تطالب بمكان عمل آمن لها ولزملائها، وصُدمنا من الجهود الانتقامية التي استهدفتها لاحقًا."

وأضاف البيان: "الأمر الأكثر إزعاجًا هو استغلال قصص الناجيات من العنف المنزلي لإسكات امرأة طالبت بحقوقها. حتى امرأة قوية وموهوبة مثل بليك ليست في مأمن من الانتقام لأنها دافعت عن بيئة عمل آمنة."

وفي الختام، شجعت النجمات الجمهور على الاطلاع على تفاصيل الشكوى القانونية المنشورة في New York Times، معبرات عن إعجابهن بشجاعة بليك، التي أصبحت رمزًا للدفاع عن حقوق النساء في مكان العمل.

 

بليك ليفلي الفجر الفني اخر أعمال بليك ليفلي السينما الأمريكية مشاهير هوليود

مواد متعلقة

بشرى لـ "الفجر الفني": "أفضل إنتاج الأفلام القصيرة وليس إخراجها وهركز على سينما العائلة والأفلام النسائية" (حوار)
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

موعد مباراة ليفربول القادمة أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

مؤمن الجندي يكتب: البنطلون في وزارة الهوى

موعد مباراة الإمارات والكويت في كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة

د.حماد عبدالله يكتب: " تراجع " حركة التجارة الدولية !!

"أزمة جيمس بوند".. صراع أمازون وبروكلي يهدد مستقبل "العميل 007"

سر تأخر الزمالك في تجديد عقد زيزو.. وتحذير من توقيعه لنادٍ آخر

موعد مباراة العراق والبحرين في كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة