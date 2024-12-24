موعد مباراة قطر وعمان في كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة 

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يبحث قطاع كبير من محبي وعشاق كرة القدم الآسيوية عن موعد مباراة قطر وعمان وذلك ضمن منافسات كأس الخليج العربي 26.

موعد مباراة قطر وعمان في كأس الخليج العربي

من المقرر أن تقام مباراة قطر وعمان يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 على ملعب جابر مبارك الحمد الصباح في الكويت وذلك ضمن منافسات كأس الخليج العربي 26.

وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة قطر وعمان عبر شبكة قنوات الكأس القطرية وSSC السعودية والكويت الرياضية والرياضية العراقية والبحرين الرياضية وعمان الرياضية وأبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية.

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مواعيد مباريات كأس الخليج العربي 26 اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 24- 12- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

 

شهدت الجولة الأولى من خليجي 26 التي تقام حاليا في الكويت تعادل منتخب عمان مع نظيره الكويتي بهدف لكل منهما بعد التعادل المنتخب القطري مع نظيره الإماراتي بنفس النتيجة.
تتساوى المنتخبات الأربعة في المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة لكل منها ويمنح الفوز في الجولة الثانية أملًا كبيرًا للتأهل إلى الدور نصف النهائي.

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