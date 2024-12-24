للتوفيق في الامتحانات 2025.. احرص على هذا الدعاء دين وحياة..أدعية الامتحانات هي وسيلة للطمأنينة والتيسير مع بدء موسم الامتحانات في العديد من المراحل الدراسية، تصدرت عبارة "دعاء الامتحان" محركات البحث في الساعات الماضية.

الدعاء هو طلب العون والمساعدة من الله تعالى إليك أفضل أدعية التوفيق في الامتحان 2025

حيث يسعى الطلاب إلى البحث عن أدعية تمنحهم الطمأنينة والسكينة أثناء التحضير للاختبارات، معتبرين الدعاء وسيلة للتقرب إلى الله وطلب التوفيق في هذه الأوقات المهمة.

و تأتي مجموعة أدعية يحبذ ترددها قبل الامتحان حيث يلجأ الطلاب إلى الدعاء قبل دخول الامتحان لتعزيز ثقتهم وطلب التوفيق من الله عز وجل.

و من أبرز الأدعية التي تتردد قبل دخول الامتحان:

"ربّ اشرح لي صدري، ويسّر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، فإنك إن شئت تجعل الصعب سهلًا."

"ربّ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا."

"يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين."

أدعية الامتحان

"قاعد بتذاكر ومش مستوعب الشرح" إليك أدعية المذاكرة والاستذكار خلال فترة المذاكرة

كما يدعو الطلاب الله لتثبيت ما يدرسون وزيادة قدرتهم على الفهم والاستيعاب ومن الأدعية لتذكر المذاكرة:

"اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين."

"اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل."

"اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده إلي عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير."

ردد هذا الدعاء بعد الانتهاء من الامتحان

بعد الانتهاء من الامتحان، يُفضل شكر الله على التيسير والدعاء لتحقيق النجاح ومن تلك الأدعية:

"الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله."

دعاء للتيسير والتوفيق من الأدعية التي تتردد بشكل واسع قبل وأثناء الامتحانات:

"اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا."

"اللهم افتح عليّ بمعرفة العلم وحسن أخلاقي بالحلم، وسهل لي أبواب فضلك يا أرحم الراحمين."

و يعد الدعاء وسيلة فعالة لتخفيف القلق وبث الراحة النفسية، إلى جانب الاستعداد الجيد والاجتهاد لتحقيق النجاح.