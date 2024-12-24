موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد مانشستر يونايتد لخوض مواجهة قوية أمام وولفرهامبتون، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2024-2025.

مانشستر يونايتد يحل ضيفا على وولفرهامبتون في البريميرليج

ويحتضن مولينيو معقل الذئاب، المواجهة القوية بين وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد، ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر، من مسابقة البريميرليج، تحت صافرة الحكم الإنجليزي توني هارينجتون.

ويحتل المان يونايتد المركز الثالث عشر، برصيد 22 نقطة، من 17 مباراة، بينما يأتي وولفرهامبتون في المركز الثامن عشر، برصيد 12 نقطة.

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موعد مواجهة المان يونايتد وولفرهامبتون في البريميرليج

من المقرر، أن تقام المواجهة يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية وقطر، والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة المان يونايتد وولفرهامبتون في البريميرليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات البريميرليج لموسم 2024 - 2025، في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتحديدا على قناة bein sports HD1.

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