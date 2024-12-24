موعد مباراة ريال مدريد القادمة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يترقب محبو وعشاق الساحرة المستديرة في أنحاء المعمورة، المواجهة النارية بين فالنسيا وريال مدريد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإسباني، لموسم 2024-2025.

ريال مدريد يواجه فالنسيا في الليجا

ويستضيف ملعب ميستيا معقل الخفافيش، المواجهة المرتقبة بين فالنسيا وريال مدريد، ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشر من الليجا الإسبانية.

وتم تأجيل اللقاء بين الفريقين في وقت سابق بسبب الفيضانات التي ضربت شرق إسبانيا، وأسفرت عن مقتل 211 شخصًا على الأقل.

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نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

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ويحتل النادي الملكي وصافة ترتيب جدول الدوري الإسباني، برصيد 40 نقطة، بفارق نقطة عن المتصدر فريق أتلتيكو مدريد، بينما يأتي فالنسيا في المركز قبل الأخير في ترتيب الجدول، برصيد 12 نقطة، من 17 مباراة.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الليجا

من المقرر، أن تقام المواجهة يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

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