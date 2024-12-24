"عودة أسطورية: جاريد ليتو يواجه He-Man في إعادة إحياء Masters of the Universe"

بعد سنوات من التأجيلات والتغيرات، يخطو فيلم Masters of the Universe خطوة جديدة نحو النور مع اختيار جاريد ليتو لتجسيد شخصية Skeletor الشريرة. العمل على الفيلم كان متعثراً منذ عام 2007 بسبب تغييرات متكررة في فرق الإخراج والكتابة، لكنه اكتسب زخماً جديداً بعد أن أعلنت أمازون عن استحواذها على المشروع.

الفيلم، الذي يُنتظر طرحه في 5 يونيو 2026 عبر منصة نتفليكس، سيجمع نخبة من النجوم؛ نيكولاس جاليتسين سيؤدي دور البطل He-Man، وأليسون بري ستظهر كملازم Skeletor الشريرة Evil-Lyn. كما يضم طاقم العمل كلاً من سام سي ويلسون (Trap Jaw)، وهافثور بيورنسون (Goat Man)، وكاميلا مينديز (تيلا)، وإدريس إلبا (مان آت آرمز).

ترافيس نايت، المعروف بإخراجه لفيلم Bumblebee، يتولى الإخراج، ما يثير توقعات بعودة ملحمية لأحد أشهر أعمال الرسوم المتحركة التي بُثت بين 1983 و1985. يذكر أن أول فيلم Live Action للسلسلة عُرض عام 1987، لكنه لم يحقق النجاح المنشود.