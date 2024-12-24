فنان يناشد لإنقاذ 30 أسرة بالعجوزة بعد قطع المرافق عنهم بسبب خلافات قانونية

الفجر الفني
صبحي خليل
صبحي خليل


 


وجه الفنان صبحي خليل نداءً عاجلًا للجهات المختصة لإنقاذ أكثر من 30 أسرة تسكن العقار الذي يقطنه بمنطقة العجوزة، بعد أن قام مالك العقار بقطع المياه والكهرباء والغاز عن السكان، معظمهم من كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وفي تصريحاته، أكد خليل أنه تم استدعاء قوات الأمن لمحاولة السيطرة على الوضع، مضيفًا: "إحنا كملاك ملتزمين بكل شيء يخص العقار، لكن الخلافات بين المالك والمقاول أصبحت تهدد حياتنا أنا شخصيًا تركت عملي بسبب هذه الأزمة."

وأشار الفنان إلى أن العقار شهد مضايقات متعددة نتيجة القضايا المتداولة بين المالك والمقاول، والتي انتهت بقطع كافة المرافق الحيوية عن السكان، مما أجبرهم على افتراش الشارع بحثًا عن حل عاجل.

واختتم خليل رسالته بمناشدة مالك العقار قائلًا: "أرجوك، أعد المرافق للناس، خاصة أنهم يعانون من ظروف صحية صعبة."

 

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