موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

يستضيف مانشستر سيتي نظيره إيفرتون، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2024-2025.

ويحتضن ملعب الاتحاد معقل السيتيزنز، المواجهة النارية بين المان سيتي وإيفرتون، ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر من مسابقة البريميرليج، تحت صافرة الحكم الإنجليزي سيمون هوبر.

ويحتل المان سيتي المركز السابع في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 27 نقطة، بينما يأتي إيفرتون في المركز الخامس عشر، برصيد 16 نقطة.

موعد مواجهة مانشستر سيتي وإيفرتون في البريميرليج

من المقرر، أن تقام مواجهة مانشستر سيتي وإيفرتون، يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مصر وفلسطين، والثالثة والنصف بتوقيت السعودية وقطر، والرابعة والنصف بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمواجهة مانشستر سيتي وإيفرتون في البريميرليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات البريميرليج لموسم 2024 - 2025، في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتحديدا على قناة bein sports HD1.