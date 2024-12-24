شريف منير يتصدر التريند بمسرحية "المليونيرات" بعد نجاحه في "مين يصدق"

الفجر الفني
شريف منير
شريف منير

تصدر الفنان شريف منير تريند محركات البحث بعد كشفه عن تحضيرات جديدة لتقديم مسرحية بعنوان "المليونيرات"، المستوحاة من الأغنية الشهيرة التي قدمها برفقة الفنان مدحت صالح في عام 1992.

 

 

 

وخلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة dmc، قال شريف منير: "أغنية المليونيرات كانت محطة هامة في مسيرتي أنا ومدحت صالح، وتأثيرها لا يزال ممتدًا في مصر والوطن العربي. نحن الآن نعمل على مسرحية بنفس الاسم، ستكون تجربة مميزة."

 

 

يُذكر أن الأغنية التي كتبها رضا أمين ولحنها فاروق الشرنوبي ووزعها حميد الشاعري حققت نجاحًا كبيرًا وقت إصدارها، ولا تزال عالقة في أذهان الجمهور.

 

 

من جهة أخرى، استمر شريف منير في لفت الأنظار بفيلمه "مين يصدق"، الذي شارك في الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن قسم آفاق السينما العربية. يقدم الفيلم قصة مليئة بالتشويق حول فتاة تواجه أزمات عائلية تقع في حب شاب محتال، مما يقودهما إلى رحلة من النصب والمخاطر التي تهدد مستقبلهما وعلاقتهما.

 

 

الفيلم من فكرة زينة عبد الباقي وإخراجها، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم إلى جانب شريف منير، منهم نادين، يوسف عمر، وجايدا منصور، مع ظهور خاص للنجم أشرف عبد الباقي.

 

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