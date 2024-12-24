موعد مباراة ليفربول القادمة أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نظيره ليستر سيتي بعد غد الخميس 25-12-2024 على ملعب "أنفيلد" في الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل الريدز صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 39 نقطة، بعد الفوز في اثنتا عشرة مباراة والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة مواجهة واحدة، فيما يحتل فريق ليستر سيتي المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في خمسة لقاءات وخسارة تسع مواجهات.

موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بعد غد الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بعد غد الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني عامر الخوذيري.