"لو خايف" ردد دعاء الامتحان 2025 أفضل أدعية الامتحانات.. دعاء الامتحانات سرّ التفوق والنجاح في 2025.. مع اقتراب موسم الامتحانات، تصدرت محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي عبارات مثل "جدول امتحانات نصف العام الدراسي 2025 " و"دعاء الامتحان".

أدعية الامتحان تعتبر وسيلة للراحة النفسية قبل دخول الامتحان

حيث يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن دعاء الامتحان كوسيلة روحية للتخفيف من القلق والتوتر، مع الأمل في أن يساعدهم في تذكر المعلومات وفهم الأسئلة بسهولة، والتوفيق من الله في الإجابة على الأسئلة الصعبة.

كما يكون الدعاء وسيلة للراحة النفسية ومن الوسائل التي يلجأ إليها الطلاب للحصول على الدعم الروحي والتوفيق الإلهي في فترة الامتحانات.

يذكر الدعاء في العديد من الأحاديث التي تحث على اللجوء إلى الله في اللحظات الحاسمة على سبيل المثال، يمكن للطالب أن يتوجه إلى الله في صباح يوم الامتحان قائلًا:

"بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَم، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ".

هذا الدعاء يعتبر من أذكار الصباح التي تساعد في تهيئة النفس للامتحان وطلب الحماية من الأخطاء.

أفضل أدعية الامتحان

إليك أفضل الأدعية قبل الدخول إلي الامتحان 2025

من الأدعية المستحب قولها عند دخول القاعة أو بدء الإجابة على الامتحان: "رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، بِسْمِ اللَّهِ الفَتَّاحِ، اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، فَإِنَّكَ إِن شِئْتَ جَعَلْتَ الصَّعْبَ سَهْلًا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ".

هذا الدعاء يساعد الطالب على استحضار التركيز والطمأنينة أثناء الإجابة.

كما يُذكر دعاء آخر:

"اللهم إني وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وتوكلت عليك، ولا ملجأ ولا منجي منك إلا إليك".

هذا الدعاء يعزز الشعور بالاستسلام لله والاعتماد عليه في اللحظات المهمة.

دعاء آخر للنجاح والتوفيق:

"اللهم يا جامع الناس إلى يومٍ لا ريب فيه، رد إلي حاجتي وأنت أرحم الراحمين اللهم افتح علينا بسيدنا محمد ما أُغلِق علينا".

هذا الدعاء يعبر عن طلب الفتح والتوفيق من الله ويذكر فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم كوسيلة للتوسل إلى الله.

أفضل دعاء عند الإجابة على الامتحان

يمكن للطلاب الدعاء بـ: "اللهم إني استودعك ما حفظت وما فهمت، فرده لي عند حاجتي له إنك على كل شيء قدير".

هذا الدعاء يُستحب عند بداية الإجابة على الامتحان ليشعر الطالب بالثقة في أن ما حفظه وفهمه سيظل معه ويُفتح له في لحظات الحاجة.

ان الدعاء في فترة الامتحانات يعد وسيلة قوية للتقليل من القلق والتوتر، ويزيد من الشعور بالاطمئنان والتوفيق كما يجمع بين الجهد العقلي والاعتماد على الله في كل خطوة، مما يجعل الطالب يشعر بالراحة النفسية والثقة في قدرته على النجاح.