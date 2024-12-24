يخفف توتر الطلاب.. دعاء الامتحان مكتوب 2025 دعاء التوفيق والنجاح في الامتحان..أفضل الأدعية قبل دخول الامتحانات وأثناء المذاكرة..يحرص العديد من الطلاب وأولياء الأمور على ترديد الأدعية قبل دخول لجان الامتحانات طالبين من الله عز وجل التوفيق والثبات وحفظهم من النسيان أو الارتباك أثناء الإجابة.

أدعية قبل دخول لجنة الامتحان لتخفيف التوتر وزيادة الطمأنينة

وسوف نقدم لكم أبرز الأدعية التي يمكن للطلاب ترديدها لتخفيف التوتر وتعزيز الطمأنينة:

"اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلًا."

"ربِ اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الفتّاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين."

"اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهّم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتني الحكمة وفصل الخطاب.

اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك."

"اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك ماضٍ في حكمك، عدلٌ في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك أن تفتح عليّ فتوح العارفين، وتذكرني ما نسيت."

"ربِ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا."

أدعية الامتحان

ردد تلك الأدعية أثناء المذاكرة حتى لا تنسى

"اللهم إني أعوذ بك من النسيان، ومن التشتت وضعف التركيز، وأسألك تثبيت ما درست في ذهني."

"اللهم يا من قلت (وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا)، ارزقني من لدنك علمًا نافعًا يقربني إليك."

"اللهم اجعلني من عبادك المتقين، وعلمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني، وزدني علمًا وعملًا."

"اللهم ارزقني قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، وثبت المعلومات في عقلي."

"اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين."

"اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا."

"يا رب الطف بنا في تيسير كل أمر عسير، فإن العسير عليك يسير."

و تكرار هذه الأدعية يعزز من الثقة بالنفس، ويمد الطالب بطاقة إيجابية لتجاوز الامتحانات بهدوء واطمئنان.