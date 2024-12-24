"رامي جمال يختتم 2024 بـ'حياتي الحلوة' ويستقبل 2025 بـ'مش لاقيكي'"

الفجر الفني
رامي جمال
رامي جمال

يواصل النجم رامي جمال تألقه الموسيقي مع اقتراب نهاية العام، حيث يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "حياتي الحلوة" يوم 30 ديسمبر الجاري، احتفالًا بالعام الجديد.

 

 

وفي إطار استكمال مشروع ألبومه "مش لاقيكي"، يستعد لطرح الأغنية الرئيسية للألبوم، التي تحمل نفس الاسم، في الأول من يناير 2025. الأغنية من كلمات إبراهيم جاد وألحان أنيس، وتأتي بنكهة درامية مميزة تتماشى مع أجواء الشتاء.

 

 

 

رامي جمال يعتمد في طرح ألبومه الجديد على أسلوب الإصدارات الفردية، حيث قدّم خلال الأشهر الماضية أغنيات ناجحة مثل "وجوده تاعبني" و"نومي مخاصمني"، وآخرها "ولا بفتكرك"، التي لاقت تفاعلًا واسعًا بألحانها المؤثرة وكلماتها القوية التي كتبها أحمد المالكي.

 

 

 

و بهذا الأسلوب المتجدد، يسعى رامي إلى خلق تجربة موسيقية متصلة ومتنوعة لجمهوره، مما يجعل كل أغنية حدثًا بحد ذاته.

 

رامي جمال يختتم 2024 بـ حياتي الحلوة ويستقبل 2025 بـ مش لاقيكي رامي جمال آخر أعمال رامي جمال الفجر الفني

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"رامي جمال يختتم 2024 بـ'حياتي الحلوة' ويستقبل 2025 بـ'مش لاقيكي'"

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