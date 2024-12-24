إشادة واسعة من الجمهور بأغنية "يا باشا" لماريتا الحلاني

الفجر الفني
ماريتا الحلاني
ماريتا الحلاني

أطلقت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "يا باشا"، التي جاءت بإيقاع راقص وحيوي، من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع فادي جيجي.

 

 

 

و تم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج إيلي رمّوز، حيث ظهرت ماريتا بأداء مفعم بالحيوية، ترقص وتغني في أحد المقاهي، مما أضفى جوًا من المرح والعفوية على العمل.

 

 

 

و حظيت الأغنية منذ إطلاقها بإعجاب واسع من قبل الجمهور، حيث أشادوا بالتجديد والأسلوب الشبابي الذي قدمته ماريتا في هذا العمل. وقد عبر فريق العمل عن سعادتهم بهذا التعاون  مع ماريتا، متمنيًا أن تنال الأغنية إعجاب المستمعين.

 

 

و يُذكر أن ماريتا الحلاني قد كشفت عن مقطع تشويقي للأغنية عبر حسابها الرسمي على إنستجرام قبل أيام من الإصدار، مما زاد من حماس المتابعين وترقبهم للعمل الجديد.

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