موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة أمام اليمن في خليجي 26 والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يلتقي منتخب السعودية مع نظيره اليمني بعد غد يوم الأربعاء الموافق 25 في لقاء هام بينهم بستاد جابر مبارك الحمد الصباح ضمن منافسات الجولة 2 من كأس الخليج العربي "خليجي 26".

موعد مباراة المنتخب السعودي أمام اليمن

وتنطلق صافرة بداية مباراة منتخب السعودية واليمن عصر الأربعاء في تمام الساعة 4:25 بتوقيت القاهرة والساعة 5:25 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 6:25 بتوقيت أبوظبي.

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مواعيد مباريات كأس الخليج العربي 26 اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 24- 12- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

ترتيب مجموعة السعودية واليمن

1-البحرين 3 نقاط
2- العراق 3 نقاط
3- السعودية دون نقاط
4- اليمن دون نقاط

القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليمن
قنوات الكأس القطرية نايل سات،
التردد: 11919، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة الكأس المفتوحة سهيل سات
، التردد: 10770، معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3
تردد قناة أبوظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

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