موعد مباراة برشلونة القادمة في كأس ملك إسبانيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يرغب عدد كبير من محبي مشاهدة البلوجرانا في معرفة موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة القادمة في كأس ملك إسبانيا بموسمه الجديد 2024-2025.

ويلتقي نادي برشلونة بقيادة مدربه هانز فليك مع نظيره بارباسترو يوم السبت الموافق الرابع من شهر يناير المقبل، وذلك في إطار دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة برشلونة ضد بارباسترو في كأس ملك إسبانيا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة برشلونة ضد بارباسترو يوم السبت 4 يناير 2025 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد بارباسترو في كأس ملك إسبانيا

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس ملك إسبانيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة برشلونة ضد بارباسترو يوم السبت 4-1-2025، عبر قنواتها.

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