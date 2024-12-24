تشكيل المنتخب السعودي المتوقع أمام اليمن في كأس الخليج 26

استقر الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره اليمني بعد غد يوم الأربعاء الموافق 25 في لقاء هام بينهم بستاد جابر مبارك الحمد الصباح ضمن منافسات الجولة 2 من كأس الخليج العربي "خليجي 26".

موعد مباراة المنتخب السعودي أمام اليمن

وتنطلق صافرة بداية مباراة منتخب السعودية واليمن عصر الأربعاء في تمام الساعة 4:25 بتوقيت القاهرة والساعة 5:25 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 6:25 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل السعودية أمام اليمن

حراسة المرمى: العقيدي

خط الدفاع: الغنام، لاجامي، البليهي، الشهراني.

خط الوسط: هوساوي، المالكي، كنو.

خط الهجوم: الجوير، الحمدان، رديف.

ترتيب مجموعة السعودية واليمن

1-البحرين 3 نقاط

2- العراق 3 نقاط

3- السعودية دون نقاط

4- اليمن دون نقاط

القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليمن

قنوات الكأس القطرية نايل سات،

التردد: 11919، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة الكأس المفتوحة سهيل سات

، التردد: 10770، معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة أبوظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6