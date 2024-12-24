رامي عياش يحتفل بعيد ميلاد زوجته وسط أجواء رومانسية بصحبة: "يا شمسي اللي عم تشرق"

الفجر الفني
رامي عياش وزوجته
رامي عياش وزوجته

احتفل الفنان اللبناني رامي عياش بعيد ميلاد زوجته وسط أجواء مميزة مع زوجته داليدا عياش، حيث شارك صورة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام  تجمعه بزوجته التي خطفت الأنظار بإطلالتها الأنيقة.

 

 

و  ارتدت داليدا فستانًا أسود أنيقًا مزينًا بإكسسوارات لامعة، فيما ظهر رامي بإطلالة رسمية كلاسيكية، مما أضفى جوًا من الرقي على المناسبة.

وأرفق رامي الصورة بتعليق رومانسي مستوحى من إحدى أغانيه الشهيرة، قائلًا: "يا حلمي اللي تحقق، يا شمسي اللي عم تشرق، كل عيد وإنتِ بألف خير حبيبتي ".

 

 

و  هذا التعبير لقي تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، حيث عبر المتابعون عن إعجابهم بجمال الثنائي وانسجامهما، مشيدين بحب رامي ودعمه لزوجته.

 

 

 

الصورة لاقت إعجاب العديد من الشخصيات البارزة في الوسط الفني والإعلامي، مثل لجين عمران، التي كانت من أول المعلقين. كما حرص المتابعون على تقديم التهاني لرامي بمناسبة عيد ميلاده، متمنين له دوام النجاح والسعادة.

 

 

 

رامي عياش، الذي يعد واحدًا من أبرز نجوم الغناء العربي، يعرف بعلاقته المميزة مع زوجته مصممة الأزياء داليدا، والتي دائمًا ما يعبر عن تقديره ودعمه لها في مختلف المناسبات، ليشكل الثنائي مثالًا يحتذى به في الوسط الفني.

 

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