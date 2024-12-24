وكيل صحة الدقهلية منع الاجازات وحملات مكثفة خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنشآت الصحية التابعة والمستشفيات المحيطة بالكنائس الكبرى والحدائق والميادين والمتنزهات تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد.

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وأوضح وكيل الوزارة أنه تم التأكيد على الالتزام التام بتعليمات مكافحة العدوى وتوافر جميع المستلزمات الطبية، ومنع الإجازات الخاصة بالأطقم الطبية والتمريض بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة علاوة على انتشار سيارات الإسعاف في محيط الكنائس والحدائق العامة وعلى محاور التحرك الرئيسية والفرعية لتأمين الاحتفالات.



وشدد علي توافر أكياس الدم وزيادة أعداد الأطباء النوباتجيين بالأقسام الحرجة والتأكد من جاهزية جميع الأقسام وكذلك توفير اللقاحات والأمصال والطعوم بجميع الوحدات والمستشفيات فضلا عن تكثيف حملات مراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية والأسواق.

وأكد أنه تم عمل خريطة بتوزيع فرق المبادرات الرئاسية بالكنائس على مستوى المحافظة لتقديم الخدمات الطبية، وبالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات على مدار الساعة بالمديرية