جولة لمحافظ الدقهلية للتهنئة بعيد الميلاد لـ"المسيحيين الكاثوليك" بالكنائس والأديرة اليوم

يقوم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والقيادات الامنية والتنفيذية، اليوم الثلاثاء، بتقديم التهنئة للمسيحيين في الاديرة والكنائس بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



ومن المقرر أن تتم مراسم قيام محافظ الدقهلية بتقديم التهاني للإخوة الأقباط في محافظة الدقهلية بالتوجه إلى كنيسة الروم الكاثوليك بالمختلط، وكنيسة الروم الكاثوليك بشارع السكة القديمة،وكنيسة الروم الأرثوذوكس بشارع سور المحطة بالمنصورة.

ومن المعتاد حرص المسلمون علي تقديم التهاني للأقباط في الكنائس والتقاط الصور التذكارية أمام المزود، ومظاهر الاحتفالات بالكنائس والأديرة.

وتشهد كنائس الدقهلية دق الأجراس وتتعالى الترانيم وسط دعوات بأن يعم الأمن والسلام لمصر والعالم، ويؤدى الآلاف من الأقباط بمحافظة الدقهلية، صلوات قداس ليلة عيد الميلاد المجيد بعدد من الكنائس والأديرة على مستوى المحافظة وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويترأس القداس أسقف الإيبارشيات بالمنصورة وتوابعها وبميت غمر ودميانة وأجا كأشهر الأديرة والكنائس، ويشارك في رئاسة القداس العديد من قساوسة وكهنة الكاتدرائية، وعشرات الشمامسة، فيما ينتشر أفراد كشافة الكنيسة في أنحاء الكاتدرائية لاستقبال المصلين والمهنئين.

ومن أبرز مظاهر الاحتفال بميلاد المسيح تتمثل في المزود وأشجار الكريسماس التي تعبر عن الفرحة بميلاد السيد المسيح.