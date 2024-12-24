عاجل - وفاة الجنرال نجوين كويت: رمز المقاومة الفيتنامية ضد الاستعمار

توفي الجنرال نجوين كويت، أحد أبرز الشخصيات العسكرية والسياسية في تاريخ فيتنام، عن عمر ناهز 102 عامًا، مساء يوم 23 ديسمبر 2024، بعد معاناة مع المرض. الجنرال كويت، الذي شغل مناصب مرموقة مثل أمين اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي ونائب رئيس مجلس الدولة، يُعتبر من أبرز رموز الكفاح الفيتنامي ضد الاستعمار الفرنسي والأمريكي.

مسيرته السياسية والعسكرية

ولد الجنرال نجوين كويت عام 1922 في مقاطعة هونغ ين. انضم إلى الحزب الشيوعي في سن 18 عامًا، وسرعان ما أصبح قائدًا شابًا متميزًا، حيث لعب دورًا محوريًا في قيادة انتفاضة عامة للاستيلاء على السلطة خلال ثورة أغسطس.

قاد منطقة هانوي إلى الثورة وأسهم في ولادة جمهورية فيتنام الديمقراطية.

شغل مناصب عسكرية بارزة، منها قائد المنطقة العسكرية الثالثة، وأمين لجنة الحزب للمنطقة العسكرية.

تقلد منصب رئيس الإدارة العامة للسياسة في الجيش الشعبي الفيتنامي بين عامي 1987 و1991.

إنجازات وإسهامات بارزة

الجنرال نجوين كويت كان استراتيجيًا بارعًا، وله دور كبير في تحقيق الانتصارات الفيتنامية ضد الاستعمار الفرنسي والأمريكي. حصل على العديد من الأوسمة تكريمًا لمساهماته، منها:

وسام النجمة الذهبية

وسام هوشي منه

ميداليات الاستحقاق العسكري

أوسمة النصر من الدرجة الأولى في حروب المقاومة.

وفاته وتكريم إرثه

وافت المنية الجنرال كويت في مستشفى الجيش المركزي 108 في الساعة 9:09 مساءً. سيُعلن لاحقًا عن مراسم الجنازة والتأبين. ورغم رحيله، سيظل إرثه كرمز للمقاومة والتضحية حيًا في وجدان الشعب الفيتنامي.