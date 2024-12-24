عاجل| أسعار عقارات مصر في 2025..عكس التوقعات

وسط ترقب من المواطنين لشراء وحدات سكنية

أكد الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن أسعار العقارات في مصر لن تتراجع في العام القادم 2025، ولكنه توقع أن تتباطأ وتيرة ارتفاعاتها.

وشهدت أسعار العقارات في مصر ارتفاعات قياسية خلال عام 2024، بعد انخفاضات قيمة الجنيه بأكثر من 60% وارتفاع أسعار مواد البناء.

الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات

وقال راشد خلال تصريحات لـ برنامج اقتصاد مصر، إنه لا يتوقع تراجع أسعار العقارات في مصر خلال 2025، علي عكس كثير من التوقعات التى تشير إلى ذلك، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك طلب مرتفع علي العقار في مصر، حيث يقدر احتياج الطلب منها نحو مليون وحدة سنوية علي الأقل.

وتابع “ راشد”، أتوقع أن تسجل أسعار العقارات ارتفاعات في 2025 ولكن بوتيرة أقل من 2024، على أن تتراوح الارتفاعات بين 25% إلى 35%، موضحا أن كل منطقة تختلف عن الأخرى في نسبة الزيادة.

وأكد راشد، أن ارتفاعات أسعار الفائدة اثرت علي القطاع العقاري المصري، ولكن بالرغم من ارتفاعها إلى ان كان هناك طلب استثماري قوي علي القطاع، بفضل ما يميزه عن باقي الاستثمارات حيث أثبت العقار أنه خلال2024 أنه افضل الاوعية الاستثمارية الاخري لقدرته العالية على تحوط من ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة.