أشاد ​فيرجيل فان دايك​، قائد ​ليفربول​، بزميله ​محمد صلاح​ بعد تألقه في مباراة ​توتنهام​، حيث سجل هدفين وصنع مثليهما في فوز ليفربول 6- 3.

فان دايك: أرقام صلاح تتحدث عن نفسها

قال فان دايك: "الأرقام تتحدث عن نفسها، صلاح لاعب مميز للغاية، وأداؤه رائع للنادي"، وأضاف أن صلاح يقدم أداءً متكاملًا، سواء في الهجوم أو الدفاع، مشيرا إلى أهمية استمراره في هذا المستوى.

وعندما سئل عن تجديد عقد صلاح، قال فان دايك: "لا أعلم، نحن الآن نركز على مباراة ​ليستر سيتي​".

ويواصل ليفربول تصدره الدوري بفارق 4 نقاط عن تشيلسي.