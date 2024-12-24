فان دايك: أرقام صلاح تتحدث عن نفسها

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أشاد ​فيرجيل فان دايك​، قائد ​ليفربول​، بزميله ​محمد صلاح​ بعد تألقه في مباراة ​توتنهام​، حيث سجل هدفين وصنع مثليهما في فوز ليفربول 6- 3.

فان دايك: أرقام صلاح تتحدث عن نفسها

قال فان دايك: "الأرقام تتحدث عن نفسها، صلاح لاعب مميز للغاية، وأداؤه رائع للنادي"، وأضاف أن صلاح يقدم أداءً متكاملًا، سواء في الهجوم أو الدفاع، مشيرا إلى أهمية استمراره في هذا المستوى.

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وعندما سئل عن تجديد عقد صلاح، قال فان دايك: "لا أعلم، نحن الآن نركز على مباراة ​ليستر سيتي​".

ويواصل ليفربول تصدره الدوري بفارق 4 نقاط عن تشيلسي.

 

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