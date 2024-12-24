"بازار مواهب ذوي الإعاقة" يبرز إبداعات حملة "أحسن صاحب"

احتفالًا باليوم الدولي لذوي الإعاقة، نظّمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة بازارًا مميزًا للاحتفاء بمواهب وإبداعات ذوي الإعاقة، وذلك في إطار فعاليات حملة "أحسن صاحب".

شهد البازار مشاركة متميزة من أصحاب المواهب، الذين أبدعوا في مجالات متنوعة مثل الرسم، الخط العربي، الأعمال اليدوية، وتصميم المنتجات الجلدية، حيث عكست هذه الإبداعات المهارات الاستثنائية والقدرات الفنية لذوي الإعاقة، مؤكدة أن الإبداع يشكل جسرًا هامًا للتواصل المجتمعي وتعزيز الدمج.

وفي كلمتها خلال الفعالية، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية تمكين ذوي الإعاقة من خلال توفير الفرص والمنصات التي تبرز إبداعاتهم، مشيرة إلى التزام الوزارة بدعم المبادرات التي تعزز مشاركتهم الفعالة في المجتمع.

وقالت: "نؤمن بأن ذوي الإعاقة يمتلكون طاقات مبهرة تحتاج فقط إلى الاهتمام والرعاية. ونحن في وزارة التضامن الاجتماعي ملتزمون بدعمهم، ومساعدتهم على تحقيق الاندماج المجتمعي وإبراز مواهبهم."

يأتي هذا البازار ضمن سلسلة فعاليات حملة "أحسن صاحب"، التي تهدف إلى دعم المواهب وتنمية قدرات ذوي الإعاقة، وتعزيز التفاعل المجتمعي الإيجابي معهم. الحملة تسعى إلى تحقيق رؤية مجتمعية شاملة تتيح الفرص للجميع وتعزز قيم المساواة والدمج.

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