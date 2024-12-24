تفاصيل عقد كريستيان جروس مع الزمالك.. هل يوجد شرط جزائي؟

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن تفاصيل عقد المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك؛ بعدما تعاقد معه النادي بشكل رسمي منذ أيام قليلة.

تفاصيل عقد كريستيان جروس مع الزمالك

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" على القناة الأولى:" كريستيان جروس وقع بشكل رسمي على عقود انضمامه إلى نادي الزمالك، من أجل تدريب الفريق الأول خلفا للبرتغالي جوزيه جوميز ".

وأضاف:" تفاصيل عقد جروس مع نادي الزمالك، لمدة 6 أشهر مقابل 80 ألف دولار هو ومعاونه بالضرائب، أي سيحصل الثنائي على ما يعادل 65 ألف دولار".

وأشار كريم رمزي:" بعد انتهاء ال 6 أشهر وتحديدا في موسم 2025-2026، سيتم وضع شرط جزائي في عقد كريستيان جروس، لمدة شهرين فقط".

واختتم كريم رمزي:" نادي الزمالك قرر وضع شرط جزائي لمدة شهرين فقط، كحماية بشكل أكبر لدى الفارس الأبيض، لأن النادي قد يقرر رحيله في أي وقت في حال تراجع نتائج الفريق، كما أن جروس من الصعب أن يرحل عن القلعة البيضاء، لأن تجربته الأخيرة مع النادي الإماراتي لم تكن مميزة بالنسبة له كمدرب"