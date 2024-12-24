تعرف علي الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم  الثلاثاء، سيولة بحركة المرور وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين، وسحب أي كثافات مرورية، وإزالة أي معوقات بالمحاور.
 


وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.


وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.
 


وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

 

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

سيولة مرورية القاهره مرور

مواد متعلقة

المشدد 3 سنوات لمتهم بحيازة 30 شريطًا من عقار الترامادول

تعرف علي الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة

الأكثر قراءة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

عاجل:- إسرائيل تعترف رسميًا باغتيال إسماعيل هنية في طهران

السويحلي الليبي يكشف حقيقة المفاوضات مع ثنائي الأهلي.. ومفاجأة بشأن محمود علاء

عاجل| أسعار عقارات مصر في 2025..عكس التوقعات

مدرب مانشستر يونايتد يعترف بحاجته لـ ماركوس راشفورد

مد فترة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 حتى 15 يناير

موعد شهر رمضان 2025: تفاصيل والطقوس الدينية

مد فترة التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي 2024: التفاصيل الكاملة