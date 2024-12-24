نجم الأهلي السابق يبرر هجوم الجماهير على اللاعبين في مباراة شباب بلوزداد



صرح أسامة عرابي، نجم الأهلي السابق، أن جماهير النادي كانت غاضبة وحزينة بعد الهزيمة أمام فريق باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس التحدي، الذي أُقيم في العاصمة القطرية الدوحة.

ونجح فريق الأهلي بعد ذلك في تحقيق الفوز على حساب فريق شباب بلوزداد، بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.

تصريحات أسامة عرابي

وأوضح عرابي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هجوم الجماهير على لاعبي الأهلي في مباراة شباب بلوزداد الجزائري يعود في الأساس إلى الإحباط الناتج عن خسارة باتشوكا.

وأضاف: رغم النتيجة السلبية أمام شباب بلوزداد، إلا أنها لا تعكس الأداء العام للأهلي. ومع ذلك، كان مستوى الفريق في الشوط الأول أقل من المتوسط.

