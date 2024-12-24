نجم الأهلي السابق يهاجم إمام عاشور بسبب مباراة شباب بلوزداد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

 

أكد محمود أبو الدهب، نجم الأهلي السابق، أن إمام عاشور لاعب فريق الأهلي يمتلك إمكانيات فنية رائعة ولكن يحتاج إلى التركيز في كرة القدم فقط.

وسجل إمام عاشور هدف الأهلي السادس في مباراة شباب بلوزداد، والتي انتهت بفوز الأحمر بنتيجة 6-1 في دوري أبطال إفريقيا.

تصريحات محمود أبو الدهب

وقال محمود أبو الدهب خلال تصريحات تلفزيونية: إمام عاشور لاعب مميز ومهم في تشكيل الأهلي ولكنه منشغل بأمور أخري بعيدًا عن الملعب ومهتم بالسوشيال ميديا وهو أمر غير مقبول.

وأضاف: احتفال إمام عاشور  في مباراة شباب بلوزداد الجزائري لم يعجبني ويكشف تركيزه مع كل ما يقال على السوشيال ميديا.

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