حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024: منخفض جوي وأجواء شديدة البرودة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، حيث يتأثر الطقس بمنخفض سطحي متعمق مصحوبًا بمنخفض آخر في طبقات الجو العليا على جنوب أوروبا.

ينتج عن ذلك نشاط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية، والصحراء الغربية، والمناطق المكشوفة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري.

اضطراب الملاحة البحرية

تشير خرائط الطقس إلى اضطراب الملاحة البحرية في غرب البحر المتوسط خاصة في مناطق الإسكندرية ومطروح، حيث يصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و3.5 متر.

تفاصيل حالة الطقس

نهارًا :

يكون الطقس مائلًا للبرودة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

: يكون الطقس مائلًا للبرودة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. ليلًا :

الأجواء شديدة البرودة على أغلب الأنحاء، مع فرص لتكوّن الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية.

: الأجواء شديدة البرودة على أغلب الأنحاء، مع فرص لتكوّن الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية. الشبورة المائية:

تتكوّن شبورة مائية صباحية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

توصيات هيئة الأرصاد

ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة خلال الليل والصباح الباكر.

خاصة خلال الليل والصباح الباكر. اتخاذ التدابير اللازمة والاستعدادات الكافية لتقليل آثار الظواهر الجوية المتوقعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم