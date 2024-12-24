أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024: استقرار بعد ارتفاع ملحوظ

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا في بداية تعاملات الصاغة، حيث حافظت على الارتفاع الذي سجلته مساء أمس بقيمة 10 جنيهات لعيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

تفاصيل أسعار الذهب اليوم

وفقًا لآخر تحديثات شعبة الذهب المصرية، جاءت أسعار الذهب كما يلي:

1. سعر الذهب عيار 24

سجل اليوم 4297 جنيهًا للجرام، محافظًا على ارتفاعه الأخير.

2. سعر الذهب عيار 21

الأكثر شيوعًا في السوق المحلية، استقر عند 3760 جنيهًا للجرام.

3. سعر الذهب عيار 18

سجل استقرارًا عند 3222 جنيهًا للجرام.

4. سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 30080 جنيهًا، بناءً على أسعار عيار 21.

أسعار الذهب عالميًّا

على الصعيد العالمي، استقر سعر الذهب عند 2615 دولارًا للأوقية، مما يعكس استقرار السوق العالمية تزامنًا مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

العوامل المحلية: الطلب المحلي المتزايد على الذهب.

تغيرات أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار. العوامل العالمية: تحركات أسعار الذهب في البورصات العالمية.

تأثر الأسواق بالأحداث الاقتصادية والجيوسياسية.

التوقعات المستقبلية

يتوقع الخبراء أن تشهد أسعار الذهب تقلبات طفيفة في الأيام المقبلة مع اقتراب نهاية العام، مدفوعة بمعدلات الطلب على الذهب كملاذ آمن واستعدادات المستثمرين لعام 2025.