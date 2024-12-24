السويحلي الليبي يكشف حقيقة المفاوضات مع ثنائي الأهلي.. ومفاجأة بشأن محمود علاء

كشف وليد الترهوني، مدير الكرة بنادي السويحلي الليبي، عن مفاجأة بشأن رحيل محمود علاء عن الفريق، وحقيقة المفاوضات مع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال الترهوني في تصريحات لبرنامج “رقم 10” مع الإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى:" كل ما تم تداوله حول وجود خلافات بين محمود علاء والجهاز الفني لفريق السويحلي الليبي، ليس غير صحيح ".

وأضاف:“تعاقدنا مع محمود علاء بعد قرار من الجهاز الفني، وكنا نتمنى استمراره مع الفريق، لأنه لاعب مميز فنيا وأخلاقيا".

وعن المفاوضات مع السولية، أوضح الترهوني في تصريحاته:" نادي السويحلي الليبي، لم يدخل في مفاوضات حاليا مع عمرو السولية، لاعب الأهلي، ولكنه كان قريب من الانضمام إلى الفريق قبل ذلك، إلا أن المفاوضات قد توقفت".

وعن محمود كهربا، أشار مدير الكرة بنادي السويحلي:" الأهلي:" محمود كهربا اسمه غير متواجد حاليا على طاولة المفاوضات للتعاقد مع لاعبين مميزين، ولكنه تم ترشيحه في وقت سابق، إلا أننا تعاقدنا مع ثنائي آخر ".

واستكمل الترهوني:" فخور بتصدر فريق السويحلي مجموعته في الدوري الليبي، لأننا حققنا فوز مهم على الاتحاد الليبي، وهذا الفوز يعطينا حافز للاستمرار في طريق النجاح وتحقيق الإنجازات من أجل إسعاد الجماهير".