انفجار في مصنع للذخيرة جنوب غربي تركيا.. مصرع 12 شخصًا وإصابة 3 آخرين

شهدت منطقة "كاريسي" في ولاية "باليكسير" جنوب غربي تركيا انفجارًا مدويًا في أحد مصانع إنتاج الذخيرة، مما أسفر عن مصرع 12 شخصًا وإصابة 3 آخرين.

ووفقًا لما نشره موقع "BBC-تركيا"، وقع الحادث صباح اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 08:25.

تفاصيل الحادث

صرح إسماعيل أوستا أوغلو، محافظ باليكسير، بأن الانفجار وقع في قسم إنتاج الكبسولات بمصنع الذخيرة "ZSR"، مما أدى إلى انهيار المبنى بالكامل، وأكد في تصريحاته:

عدد الضحايا: 12 قتيلًا و3 مصابين.

12 قتيلًا و3 مصابين. استبعاد الشبهات التخريبية: أوضح المحافظ أنه "لا توجد أدلة تشير إلى عمل تخريبي".

أوضح المحافظ أنه "لا توجد أدلة تشير إلى عمل تخريبي". الإجراءات: جميع فرق الإنقاذ والإطفاء والطوارئ موجودة حاليًا في الموقع للتعامل مع تداعيات الانفجار.

الجهود المبذولة

حسب التقارير، هرعت العديد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه، وحتى الآن، لم تُحدد السلطات العدد الإجمالي للأشخاص الذين كانوا داخل المصنع وقت الانفجار، حيث تستمر عمليات البحث والإنقاذ وسط الحطام.

خلفية المصنع

يُعرف المصنع باسم "ZSR"، وهو متخصص في إنتاج المتفجرات والذخيرة، ويُعتبر أحد المنشآت الرئيسية في المنطقة.

انفجار اليوم وقع تحديدًا في قسم إنتاج الكبسولات، وهو القسم المعني بتجهيز المواد الأساسية للذخيرة.

التحقيقات جارية

بدأت السلطات التركية تحقيقًا موسعًا للكشف ملابسات الحادث وأسبابه. بينما أفادت بعض المصادر أن الانفجار قد يكون نتيجة خلل تقني في عملية الإنتاج، إلا أن النتائج النهائية لم تُعلن بعد.