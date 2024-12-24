استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 بعد تجاوزه 51 جنيهًا

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا في بداية التعاملات البنكية، وذلك عقب ارتفاعه أمس وتخطيه حاجز 51 جنيهًا.

وفيما يلي تفاصيل أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية وفقًا لآخر التحديثات.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

1. بنك قناة السويس

سعر الشراء: 51.03 جنيه

51.03 جنيه سعر البيع: 51.13 جنيه

2. بنك المصرف المتحد

سعر الشراء: 51.03 جنيه

51.03 جنيه سعر البيع: 51.13 جنيه

3. البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 51.01 جنيه

51.01 جنيه سعر البيع: 51.11 جنيه

4. بنك مصر

سعر الشراء: 51.01 جنيه

51.01 جنيه سعر البيع: 51.11 جنيه

5. البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الشراء: 51.02 جنيه

51.02 جنيه سعر البيع: 51.12 جنيه

6. بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 51.02 جنيه

51.02 جنيه سعر البيع: 51.12 جنيه

أسباب استقرار سعر الدولار

زيادة الطلب: ارتفاع الطلب على الدولار في الأسواق المحلية والدولية.

ارتفاع الطلب على الدولار في الأسواق المحلية والدولية. السياسة النقدية: استمرار البنك المركزي المصري في مراقبة سوق الصرف لضمان استقراره.

استمرار البنك المركزي المصري في مراقبة سوق الصرف لضمان استقراره. تأثير الأسواق العالمية: تأثر سعر الدولار عالميًا بالسياسات الاقتصادية للدول الكبرى، مما ينعكس على سعر الصرف في مصر.

التوقعات المستقبلية

يرى الخبراء أن سعر الدولار قد يشهد بعض التقلبات الطفيفة في الأيام المقبلة، نتيجة تذبذب الأسواق العالمية والعوامل المحلية مثل تدفقات العملات الأجنبية والاستثمارات.