الجيش الأمريكي يعلن مقتل عنصرين من "داعش" وتدمير شحنة أسلحة في غارة بسوريا

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، عن شنه غارة جوية استهدفت منطقة في محافظة دير الزور بسوريا، أسفرت عن مقتل عنصرين من تنظيم داعش، وإصابة آخر، إضافة إلى تدمير شحنة أسلحة كانت تُنقل على متن شاحنة.

تفاصيل الغارة

وفقًا لبيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم):

توقيت العملية: تمت الغارة الجوية في 23 ديسمبر 2024 .

تمت الغارة الجوية في . الموقع: استهدفت الغارة منطقة تقع تحت سيطرة النظام السوري والقوات الروسية سابقًا.

استهدفت الغارة منطقة تقع تحت سيطرة النظام السوري والقوات الروسية سابقًا. نتائج العملية: مقتل عنصرين من تنظيم داعش. إصابة عنصر آخر. تدمير شاحنة تحمل شحنة أسلحة.



أهداف الغارة

أكدت القيادة المركزية أن هذه الغارة تأتي ضمن التزام الولايات المتحدة المستمر بتعطيل وإضعاف تنظيم داعش في المنطقة. وتهدف العملية إلى:

منع التنظيم من التخطيط وتنفيذ الهجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائها. الحد من قدرات التنظيم في نقل الأسلحة واستخدامها.

التعاون مع الشركاء

أوضحت القيادة أن الغارة تأتي بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ومنع أي تهديد محتمل للأمن العالمي.