حملة مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم

شدد الدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، على ضرورة التصدي بحزم لجميع أشكال التعدي على الأراضي الزراعية.

جاءت هذه التوجيهات في إطار تعليمات مباشرة من الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بضرورة التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد الدكتور دياب على أهمية تفعيل دور جهاز حماية الأراضي بالمديرية، برئاسة المهندسة وسام البحيري، بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية في المراكز المختلفة.

وشدد على رصد أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها فورًا في مراحلها الأولى، حفاظًا على الرقعة الزراعية التي تُعد الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي.

هذا وعلى الرغم من وجود تشريعات صارمة تجرّم التعدي على الأراضي الزراعية، إلا أن الظاهرة لا تزال مستمرة، ما يؤدي إلى تناقص نصيب الفرد من الأراضي الزراعية، وتدهور إنتاجيتها، وهو ما يهدد الأمن الغذائي في مصر. وقد أكدت الدراسات أن استمرار هذه الممارسات يؤثر سلبًا على معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الاستراتيجية، كما ينعكس ذلك على انخفاض صافي الدخل الزراعي.

لذلك، تسعى وزارة الزراعة إلى تعزيز جهودها لإيجاد حلول فعّالة لمواجهة هذه المشكلة. ويشمل ذلك اقتراح أساليب جديدة للحد من التعديات وزيادة الإنتاج الزراعي، بما يسهم في تحسين معدلات الاكتفاء الذاتي وتقليل العجز في الميزان التجاري الزراعي.

إزالة فورية للتعديات في مركز سنورس

في إطار تنفيذ هذه الجهود، قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس، برئاسة المهندس عزت قنديل، وبمشاركة المهندس سيد محمود، رئيس قسم حماية الأراضي، بتنفيذ حملة إزالة فورية لعدد من حالات التعدي. وشملت الحملة منطقتي "سنورس أول" و"سنورس ثاني"، حيث تم إزالة بناء مخالف مكون من بلوك وعمدان خرسانية وباب من الصاج.

هذا وقد تمت الإزالة الفورية للتعديات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وتحرير المحاضر لضمان عدم تكرار المخالفات. وشددت الإدارة الزراعية على سرعة تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية، مؤكدة أن الحفاظ على الرقعة الزراعية مسؤولية وطنية تقتضي تضافر جهود جميع الأطراف.

تعكس هذه الحملات الجهود الحثيثة للحكومة المصرية للحفاظ على الأراضي الزراعية، باعتبارها موردًا استراتيجيًا لا غنى عنه لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.