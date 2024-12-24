

محافظ أسيوط يوجه بتضافر الجهود والتواصل المباشر مع المواطنين وتلبية طلباتهم وتفعيل المبادرات والأنشطة للارتقاء بالخدمات ويشدد على رفع درجة الإستعداد تحسبًا لأي

أسيوط/

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على أهمية تضافر الجهود والتعاون بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة منوهًا عن ضرورة الاصطفاف وأن نكون جميعًا يدًا واحدة في خدمة الوطن والمواطن كلًا في نطاق عمله خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتمامًا خاصًا بالمواطن في كافة ربوع الجمهورية مطالبًا الجميع ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل للتيسير علي المواطنين وإيجاد حلول لمشاكلهم وتلبية طالباتهم والوصول إلى إرضائهم على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رؤساء المراكز والأحياء ومديري المديريات الخدمية لمناقشة العديد من الملفات المتعلقة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني.

فيما وجه أبو النصر، رؤساء المراكز والأحياء ومديري المديريات الخدمية بالإستماع لشكاوى المواطنين والتواصل المباشر معهم ووضع حلول عاجلة على أن يتم تفعيل كافة المبادرات الرئاسية والأنشطة والفعاليات التي تم الإعلان عنها بكافة القرى والمراكز لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على كافة الأصعدة لافتًا إلى الإهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتشجيع القائمين عليها والتعامل مع مبادرة القرى المنتجة وتنمية مهارات قاطنيها لتحسين مستوى الدخل وخلق فرص مناسبة ومستحدثة ومستدامة وتنمية أفكارهم وتشجيع روح التنافسية لديهم بكافة الطرق الممكنة كما وجه بتكثيف الفعاليات والأنشطة الإجتماعية والرياضية والثقافية وتوفير متنفس للشباب يخرج خلاله طاقاته وينمي مهاراته للإستفادة من الشباب والنشء في إستكمال جهود البناء والتنمية الجارية لانطلاق نحو الجمهورية الجديدة باعتبارهم أمل الحاضر والمستقبل.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بالشوارع والميادين على أن يتم تطهير الترع والمصارف ورفع نواتج التطهير أولًا بأول ورفع كافة المخلفات الموجودة على ضفاف وحرم الترع لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدًا على رفع كفاءة وصيانة المعدات وسيارات الحملة الميكانيكية بكل مركز ومديرية خدمة لتكون جاهزة في أي وقت على أن يتم التدريب والتأهيل على سيناريو محاكاة للأزمات والكوارث لضمان سرعة التحرك والتعامل مع المواقف المختلفة ونكون على أهبة الإستعداد لأي طارئ قد يحدث لا قدر الله موضحًا أن غرفة الكوارث والأزمات بالمحافظة في حالة إنعقاد دائم على مدار الساعة طوال اليوم وتلقي شكاوى أو أي بلاغات من المواطنين في كافة القطاعات والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع غرف العمليات بكافة الجهات بالجهاز التنفيذي للمحافظة

وأوضح محافظ أسيوط أننا نعمل على توفير المزيد من المنافذ لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، والتوسع في إتاحة منافذ متنقلة بالأحياء والقرى مما يساهم في تقليل الفجوة في الأسعار التي تحدث بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة وصولًا إلى المستهلك وذلك لضبط الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين ومحاربة استغلال بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة على أن يتم التعامل بحسم مع المتاجرين بالسلع أو من يقومون بتخزينها بهدف رفع أسعارها مشيرًا إلى أهمية تنمية الموارد والاستغلال الأمثل للامكانات المتاحة لدينا