غرق سفينة الشحن الروسية «أورسا ميجور» في البحر المتوسط

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غرق سفينة الشحن الروسية
غرق سفينة الشحن الروسية «أورسا ميجور» في البحر المتوسط

أعلنت وكالة "تاس" الروسية عن غرق سفينة الشحن الروسية "أورسا ميجور" في المياه الدولية بالبحر المتوسط، بين منطقة "مورسيا" الإسبانية المتمتعة بالحكم الذاتي.

تفاصيل الحادث

مسار السفينة

  • انطلقت السفينة من سانت بطرسبرغ قبل أسبوعين وكانت متجهة إلى ميناء فلاديفوستوك، حيث كان من المقرر أن تصل في 22 يناير.

السبب وراء الغرق

  • وقع انفجار في غرفة المحرك، مما أدى إلى غرق السفينة.
  • تم إنقاذ 14 فردًا من طاقم السفينة ونقلهم إلى ميناء قرطاجنة الإسباني.
  • لا يزال شخصان في عداد المفقودين، ولم يتم العثور عليهما حتى الآن.

مواصفات السفينة

  • سفينة "أورسا ميجور" تم بناؤها في عام 2009، وتُستخدم لنقل الشحنات التجارية.

جهود الإنقاذ

وفقًا لتقارير صحيفة "إل-إسبانيول"، هرعت فرق الإنقاذ الإسبانية إلى مكان الحادث فور وقوعه، حيث تمكنت من إنقاذ غالبية الطاقم، بينما تستمر الجهود للبحث عن المفقودين.

سياق الحادث

تُعد سفينة "أورسا ميجور" واحدة من السفن التي تعمل في نقل الشحنات بين الموانئ الروسية والدول الأخرى. 

ويشير غرقها إلى تحديات تواجه النقل البحري الروسي في ظل الظروف التقنية والبيئية في البحر المتوسط.

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