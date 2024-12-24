مدرب مانشستر يونايتد يعترف بحاجته لـ ماركوس راشفورد

اعترف روبين أموريم مدرب مانشستر يونايتد، بكل وضوح بحاجته لنجمه الإنجليزي ماركوس راشفورد خلال الفترة المقبلة.

أموريم: أركز فقط على تحسين راشفورد

وقال البرتغالي أموريم، في تصريحات صحفية لشبكة سكاي نيوز مساء أمس، "الآن أنا أركز فقط على تحسين ماركوس، نعم، نمر بفترة صعبة، نحن بحاجة إلى الكثير في هذه اللحظة من رجل موهوب مثله".

وأضاف "أتفهم أن هذا النوع من اللاعبين، لديهم الكثير من الأشخاص من حولهم، يقومون ببعض الاختيارات التي لا تكون في بعض الأحيان الفكرة الأولى للاعب، إنه وضع صعب بالطبع".

وكانت تقارير صحفية أمس، قد أشارت إلى وجود رغبة من جانب الإنجليزي ماركوس راشفورد للرحيل عن صفوف اليونايتد، في الانتقالات القادمة، بعد استبعاده من الحسابات الفنية لروبين أموريم المدير الفني للفريق، وعدم ظهوره ضمن قائمة الفريق في العديد من المباريات الأخيرة.

وتعرض المان يونايتد على أرضه ووسط جماهيره لهزيمة قاسية أمام بورنموث بثلاثية نظيفة، ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر من مسابقة البريميرليج.

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 22 نقطة.

مواجهة مانشستر يونايتد القادمة

ويستعد اليونايتد لخوض مواجهة قوية أمام ولفرهامبتون، يوم الخميس القادم، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

