مد فترة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 حتى 15 يناير

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مد فترة التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 5" حتى 15 يناير 2025، وفقًا لما صرحت به مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

يأتي القرار لتلبية احتياجات المواطنين وإتاحة الفرصة للمزيد من المتقدمين.

تفاصيل مد فترة التقديم

شراء كراسات الشروط :

تم مد فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدم جدية الحجز حتى 31 ديسمبر 2024 .

: تم مد فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدم جدية الحجز حتى . رفع المستندات الإلكترونية:

تمتد فترة رفع المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق حتى 15 يناير 2025.

أماكن بيع كراسات الشروط

تتوفر الكراسات في مكاتب البريد المميكنة بجميع المحافظات.

بجميع المحافظات. مواعيد العمل: الفترة الصباحية: من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا . الفترة المسائية (لبعض المكاتب): من الساعة 11 صباحًا حتى 6 مساءً .



خطوات التقديم الإلكتروني

زيارة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي:

رابط التقديم رفع المستندات المطلوبة: صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

المستندات الخاصة بالدخل والحالة الاجتماعية. اختيار الوحدة والدور المفضل. تقديم الطلب إلكترونيًا.

تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي

الوحدات بمساحة 75 مترًا

السعر: 542 ألف جنيه .

. أماكن الطرح: حدائق أكتوبر (الجيزة). السادات (المنوفية). المنيا الجديدة (المنيا).

قيمة الدفعات: الدفعة الأولى: 5000 جنيه (ربع سنوي). الدفعة الثانية: تبدأ من 6000 جنيه وتزداد تدريجيًا.



الوحدات بمساحة 90 مترًا

السعر: يبدأ من 650 ألف جنيه .

. أماكن الطرح: حدائق العاصمة، 15 مايو (القاهرة). أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر (الجيزة). العاشر من رمضان (الشرقية). أسوان الجديدة (أسوان).

قيمة الدفعات: تبدأ من 7000 جنيه وتزداد تدريجيًا.



الوحدات في الإسكندرية (برج العرب الجديدة)

السعر: 700 ألف جنيه .

. الدفعات تبدأ من 7000 جنيه ربع سنوي.

نظام الاستلام

الاستلام الفوري : يتم تسليم الوحدة فور إنهاء الإجراءات.

: الاستلام بعد 36 شهرًا : ينطبق على الوحدات تحت الإنشاء.

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نصائح للتقديم