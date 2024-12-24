مد فترة التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي 2024: التفاصيل الكاملة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مد فترة التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 5" للمرة الثانية حتى 15 يناير 2025، وذلك لتوفير المزيد من الوقت للراغبين في حجز وحداتهم السكنية.

أهم قرارات وزارة الإسكان

مد فترة شراء كراسات الشروط:

يمكن شراء كراسات الشروط وسداد مقدم جدية الحجز حتى 31 ديسمبر 2024 بدلًا من الموعد السابق في 24 ديسمبر.

رفع المستندات إلكترونيًا:

يستمر رفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي حتى 15 يناير 2025.

أماكن بيع كراسات الشروط

تُباع كراسات الشروط في مكاتب البريد المميكنة بجميع المحافظات، مع توفير مواعيد عمل مرنة:

الفترة الصباحية : من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا .

: من الساعة . الفترة المسائية: من الساعة 11 صباحًا حتى 6 مساءً (لبعض المكاتب).

سعر كراسة الشروط: 300 جنيه، بالإضافة إلى 355 جنيهًا كمصروفات إدارية.

خطوات التقديم الإلكتروني لشقق الإسكان

زيارة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي:

رابط التقديم إدخال البيانات الشخصية: رفع صورة بطاقة الرقم القومي السارية. اختيار الوحدة السكنية: تحديد الموقع والدور المفضل. إتمام عملية التقديم.

تفاصيل أسعار وأقساط شقق الإسكان الاجتماعي

الوحدات بمساحة 75 مترًا بسعر 542 ألف جنيه

أماكن الطرح : حدائق أكتوبر (الجيزة). السادات (المنوفية). المنيا الجديدة (المنيا).

: الدفعات ربع السنوية : السنة الأولى: 5000 جنيه لكل دفعة. السنة الثانية: 6000 جنيه لكل دفعة. السنة الثالثة: 7000 جنيه لكل دفعة.

: الدفعة المقدمة: حد أدنى 20 ألف جنيه عند التعاقد.

الوحدات بمساحة 90 مترًا بسعر 650 ألف جنيه

أماكن الطرح : حدائق العاصمة، 15 مايو (القاهرة). حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة (الجيزة). العاشر من رمضان (الشرقية). أسوان الجديدة (أسوان).

: الدفعات ربع السنوية : السنة الأولى: 7000 جنيه لكل دفعة. السنة الثانية: 8000 جنيه لكل دفعة. السنة الثالثة: 9000 جنيه لكل دفعة.

: الدفعة المقدمة: حد أدنى 20% من قيمة الوحدة عند التعاقد.

الوحدات بمساحة 90 مترًا بسعر 700 ألف جنيه

أماكن الطرح : برج العرب الجديدة (الإسكندرية).

: الدفعات ربع السنوية : السنة الأولى: 7000 جنيه لكل دفعة. السنة الثانية: 8000 جنيه لكل دفعة. السنة الثالثة: 9000 جنيه لكل دفعة.

: الدفعة المقدمة: حد أدنى 20% من قيمة الوحدة عند التعاقد.

نظام تسليم الوحدات

الاستلام الفوري:

متاح للمواطنين الذين قاموا بحجز وحداتهم المكتملة فور إنهاء الإجراءات.

الاستلام بعد 36 شهرًا:

ينطبق على الوحدات السكنية التي ما زالت قيد الإنشاء.

نصائح هامة عند التقديم