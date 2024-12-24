تكثيف العمل لنهو أعمال الحفر والردم تجهيزًا لرصف طريق دير القصير فى أسيوط

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جانب من الأعمال
جانب من الأعمال

 

 

 

 


وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بتكثيف العمل لنهو أعمال الحفر والردم لطريق دير القصير الذى يربط بين قرى شرق النيل لمركزي القوصية وديروط تجهيزًا لبدء أعمال الرصف بطول 5 كم بتكلفة تصل إلى 30 مليون جنية وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالي 2024/2025 وذلك في إطار رؤية المحافظة لتكوين شبكات من الطرق التي تربط بين القرى وبعضها وتساهم في رفع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل والتيسير عليهم وتخدم على خلق فرص استثمارية جديدة بشتى المجالات لتحقيق إستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة ورؤية مصر 2030

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز قد قام بمتابعة أعمال الحفر والتكسير والتجهيز لبدء الإنشاء لطريق دير القصير شرق النيل والذى يربط بين محور ديروط شمالًا حتى مدرسة دير القصير شرق النيل جنوبًا بطول 5 كم وبالتنسيق مع حسين النمر رئيس الوحدة المحلية بفزارة وعلى ناجح مدير التخطيط بالوحدة والمهندس محمد عبدالناصر مندوب مديرية الطرق والمشرف عليها والشركة المنفذة للمشروع حيث يهدف الطريق الجديد إلى تسهيل حركة التنقل بين القرى الشرقية بديروط والقوصية مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير الوقت والجهد

وأضاف أبو النصر أن تنفيذ المشروع يتم على مراحل تحت إشراف مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندس أحمد صلاح مدير مديرية الطرق والنقل بأسيوط ومن المقرر الإنتهاء من الأعمال وتسليم المشروع حسب البرنامج الزمنى المقدم من مديرية الطرق والنقل في منتصف شهر يناير من العام المقبل 2025.

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