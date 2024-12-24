حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024: تحذيرات من الصقيع والشبورة المائية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، حيث توقعت حدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وذلك تزامنًا مع بداية ليالي الشتاء الأربعينية التي تشهد خلالها البلاد استمرار الطقس البارد نهارًا، وطقس شديد البرودة ليلًا، مع برودة قارسة في المناطق الصحراوية والجبلية.

ووفقًا لتوقعات الأرصاد، ستستمر درجات الحرارة في الانخفاض بشكل ملحوظ، مما يزيد من شعور البرد، حيث تنخفض درجات الحرارة ليلًا لتصل إلى مستويات شديدة البرودة في معظم المناطق.

كما ستتشكل فرص الصقيع في بعض المناطق، خاصة في الظهير الصحراوي والصعيد، بينما تتوقع الأرصاد تكوّن الشبورة المائية في بعض المناطق الداخلية من شمال البلاد.

أربعينية الشتاء

وفي إطار شرح ظاهرة الطقس الشتوي، أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز التغير المناخي، أن "أربعينية الشتاء" هي فترة مناخية قديمة كانت تعرف بها مصر، وهي تتكون من 40 ليلة تبدأ من 25 ديسمبر وتنتهي في 2 فبراير، مقسمة إلى 20 ليلة بيضاء و20 ليلة سوداء.

وأشار فهيم إلى أن الليالي البيضاء تشهد برودة وصقيعًا وعواصف باردة، بالإضافة إلى الشبورة، بينما تكون الليالي السوداء الأكثر برودة، ويتجمع الناس خلالها حول مواقد النار للتدفئة، وبعد تلك الفترة، تبدأ الأمور في التحسن تدريجيًا.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

النهار: سيكون الطقس مائلًا للبرودة في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للدفء في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الليل: ستسود أجواء شديدة البرودة على معظم الأنحاء، مع تحذيرات من تكوّن الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد وبعض مناطق الصحراء الغربية.

كما حذرت الأرصاد من تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية.

نصائح الأرصاد

دعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة في فترات الليل والصباح الباكر، واتخاذ الحيطة أثناء القيادة على الطرق المتأثرة بالشبورة المائية.

كما طالبت باتخاذ التدابير اللازمة للحد من آثار الطقس البارد والصقيع المتوقع.